В Мурманской области местами пройдёт небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится на северо-западной периферии антициклона с центром над Московской областью. В нашем регионе существенных осадков не ожидается. Завтра на запад Баренцева моря сместится активный циклон, на севере нашего региона усилится ветер, местами пройдёт небольшой снег.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха от 0 до -5°. Местами гололедица.