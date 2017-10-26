Мурманская область. Арктика26.10.17 18:02
В Мурманской области местами пройдёт небольшой снег
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится на северо-западной периферии антициклона с центром над Московской областью. В нашем регионе существенных осадков не ожидается. Завтра на запад Баренцева моря сместится активный циклон, на севере нашего региона усилится ветер, местами пройдёт небольшой снег.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха от 0 до -5°. Местами гололедица.
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Последние комментарии
Ирина
26.10.17 17:41
Для чего надо было устанавливать леса в августе, чтобы разобрать в октябре. Ремонтные работы не велись на проспекте Ленина. Для того, видимо, чтобы отмыть бюджетные деньги?
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Роман
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Т***и е******е * - купюры редакции.
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