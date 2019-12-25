Мурманская область. Арктика25.12.19 18:02
В Мурманской области местами пройдёт снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 26 декабря и ночью 27 декабря погоду Кольского полуострова будет определять северо-западная периферия циклона, смещающегося с Ленинградской области на Архангельскую область. Днём 27 декабря ожидается распространение на наш регион антициклона со Скандинавии. По Мурманской области местами пройдёт снег, преобладающая температура воздуха -6-11°, при прояснениях -16-21°.
Завтра, 26 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, туман, изморозь. Ветер северо-восточный слабый, днём на юге умеренный. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях -16-21°, днём -4-9°, при прояснениях -12-17°. Гололедица.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер.
24.12.19 14:40
Депутаты! Идите Вы на территорию рыбного порта и смотрите там, может увидите миражи города трудовой доблести?
Д.О. Вернер
23.12.19 17:13
А рядом порт ВИТИНО, который в настоящее время принадлежит казахстанскому предпринимателю Кенесу Ракишеву... Интересно, губернатор знает, что порт иностранный агент?
Комментарий к новости:«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
Вероника
22.12.19 09:36
Интересная передача, на которую не жалко потратить 20 минут! Спасибо
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