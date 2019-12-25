В Мурманской области местами пройдёт снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 26 декабря и ночью 27 декабря погоду Кольского полуострова будет определять северо-западная периферия циклона, смещающегося с Ленинградской области на Архангельскую область. Днём 27 декабря ожидается распространение на наш регион антициклона со Скандинавии. По Мурманской области местами пройдёт снег, преобладающая температура воздуха -6-11°, при прояснениях -16-21°.

Завтра, 26 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, туман, изморозь. Ветер северо-восточный слабый, днём на юге умеренный. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях -16-21°, днём -4-9°, при прояснениях -12-17°. Гололедица.