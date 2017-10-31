В Мурманской области местами пройдёт снег, на востоке области усилится ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 1 ноября активный обширный циклон сместится с районов Белоруссии на центральную часть Европейской России. Мурманская область будет находиться под влиянием северо-западной периферии циклона: местами пройдёт снег, на востоке области усилится ветер.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -13-18°, днём -2-7°. Гололедица.