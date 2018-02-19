В Мурманской области морозная погода сменится усилением ветра и осадками

Как сообщает Мурманское УГМС, 20 февраля наш регион будет находиться под влиянием восточной части антициклона с центром на севере Скандинавии. По Мурманской области местами пройдёт небольшой снег, температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -22-27°, днём -8-13°, в отдельных районах -18-23°.

21 февраля ожидается смещение циклона с Баренцева моря на север Кольского полуострова: на севере нашего региона усилится ветер и интенсивность осадков, температура воздуха по области постепенно повысится.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер северо-западный, западный слабый, днём на севере умеренный. Температура воздуха ночью -12-17º, при прояснениях -22-27º, днём -8-13°, при прояснениях -18-23°. Гололедица.