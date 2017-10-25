В Мурманской области можно сдать старые автомобильные покрышки

На территории региона действуют предприятия по сбору, транспортированию и утилизации резинотехнических отходов. Согласно реестру лицензий Управлением Росприродназора по Мурманской области выдано более 30 лицензий на обращение с отходами данного вида. Большинство организаций оказывают услуги по сбору и транспортированию резинотехнических отходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.



Население может сдать автомобильные покрышки на платной основе в следующие организации:

- ООО «Экопром» (адрес: 184209, Мурманская область, г. Апатиты, промплощадка АНОФ-2, территория ГСМ-1, д. 214. Телефон: (81555) 38187);

- ООО «Управляющая компания «Центр по обращению с отходами» (адрес: 183034, г. Мурманск ул. Свердлова, д. 13. Телефон: (8152) 550320).