В Мурманской области на 18 часов лучше всех проголосовали жители города атомщиков

Как сообщает ЦИК, избиратели на выборах президента РФ показывают высокую явку, в некоторых регионах явка почти в два раза превышает показатели президентских выборов 2012 года. Высокие показатели по явке показывают регионы Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Самые высокие показатели по явке в СЗФО на территориях, где находятся базы Северного флота.

Как сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев, явка на голосовании избирателей по Российской Федерации на 17.00 московского времени составила 51,9 процента. «Явка будет регулярно обновляться в режиме онлайн, результаты будут выводиться на экран Информационного центра ЦИК России», – сказала председатель Элла Памфилова.

Теперь все желающие могут наблюдать за цифрой явки в режиме реального времени.

А Избирательный комитет Мурманской области в сводной таблице количества (%) избирателей, принявших участие в выборах от общего числа внесенных в списки избирателей, на 18.00 показывает, что за два часа до завершения голосования свою позицию высказали 60,2% человек. Отметим, в числе лидеров по явке к этому времени вошли: Полярнозоринский ИК с цифрой 72,05% проголосовавших, следом идут ИК ЗАТО Александровск – 67,3% и Видяевская ТИК – 66,45%.

Можно отметить, что за преодоление 60-процетного рубежа отчитались избирательные комиссии: Североморская (66,24%), Кировская (65,66%), Заозёрская (64,27%), Печенгская (62,23%), Оленегорская (62,06%), Апатитская (61,7%) и Островнинская (61,45%).

Кольская избирательная комиссия смогла отчитаться на 18 часов о 54,96% проголосовавших. Отметим, Мурманская ИК к этому периоду насчитала 58,23% активных граждан.

О росте активности в избирательной кампании 2018 года говорит такой факт, что в 2012 году на 18 часов показатель проголосовавших в нашем регионе составлял всего 52,43%. С учётом того, что в этом году в Мурманской области к 18,00 проголосовали 60,2% избирателей, то рост составил 7,77%.