В Мурманской области на 3% увеличилась преступность среди несовершеннолетних

Прокуратурой Мурманской области проанализировано состояние преступности в Мурманской области за январь-август 2018 года. Как сообщает надзорное ведомство, всего зарегистрировано 8051 преступление, что на 385 или 4,6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 9,9%, их удельный вес увеличился на 2,6% и составил 19,6%. Количество убийств (с покушениями) уменьшилось на 37,1%. Число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью уменьшилось на 9,9% и составило 82 преступления.

На 4,5% увеличилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Число преступлений экономической направленности снизилось на 3,1%.

Число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности увеличилось на 1,2%.

Количество мошенничеств уменьшилось на 20,1%, краж – на 12,2%.

На 3% увеличилась преступность среди несовершеннолетних. Удельный вес подростковой преступности составил 4,2% (в среднем по Российской Федерации – 3,7%).

Анализ социально-криминологической характеристики преступности свидетельствует об уменьшении на 11,4% числа преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления.

Практически каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, а почти треть преступлений – ранее судимыми лицами.