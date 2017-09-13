В Мурманской области на 37,3% увеличилось количество преступлений коррупционной направленности

Прокуратурой Мурманской области проанализировано состояние преступности в Мурманской области за январь-август 2017 года. За этот период всего зарегистрировано 8436 преступлений, что на 1711, или 16,9% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 17,5%, их удельный вес в общем массиве зарегистрированных преступлений уменьшился на 0,1% и составил 17%. Количество убийств (с покушениями) увеличилось на 8,3%.

На 23% снизилось число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Количество лиц, здоровью которых причинён тяжкий вред, снизилось на 9,1%, число лиц, погибших в результате преступных посягательств, возросло на 3,3%.

На19,6% сократилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Число преступлений экономической направленности увеличилось на 2,3%.

На 37,3% (с 59 до 81) увеличилось количество преступлений коррупционной направленности.

Количество мошенничеств уменьшилось на 13,8%, краж – на 28,5%.

На 46,9% снизилась преступность среди несовершеннолетних. Удельный вес подростковой преступности составил 3,6%, что несколько ниже, чем в среднем по Российской Федерации (3,7%).

Анализ социально-криминологической характеристики преступности свидетельствует об уменьшении на 11,1% числа преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, и снижении их удельного веса (62,5%).

Каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, а почти треть преступлений – ранее судимыми лицами.