В Мурманской области на АСЗ цены на бензин робко пошли вверх
Специалисты УФАС России по Мурманской области с 21 по 27 октября текущего года провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».
За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом:
|
АИ-92
|
в среднем 43,85 руб.
|
увеличение на 38 коп.
|
АИ-95
|
в среднем 46,65 руб.
|
увеличение на 42 коп.
|
Дт/зим
|
в среднем 48,90 руб.
|
изменений не зафиксировано
У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом:
|
АИ-92
|
44,91 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
48,42 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
50,63 руб.
|
увеличение на 02 руб. 00 коп.
У независимого продавца - ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:
|
АИ-92
|
в среднем 43,55 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 46,55 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
в среднем 49,70 руб.
|
увеличение на 25 коп.
У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 43,65 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 46,55 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
в среднем 49,70 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
43,99 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
47,15 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
49,95 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
43,60 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
46,40 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
49,50 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
43,60 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
46,60 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
50,20 руб.
|
изменений не зафиксировано
За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 53500 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 55800 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим — 58400 руб./т (увеличение на 1900 руб./т).
У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: АИ-92 — 55803 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 — 58217 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим -58271 руб./т (увеличение на 2400 руб/т).