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Мурманская область. Арктика31.10.19 07:45

В Мурманской области на АСЗ цены на бензин робко пошли вверх

Специалисты УФАС России  по Мурманской области с 21 по 27 октября текущего года провели очередной  мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92

в среднем 43,85 руб.

увеличение на 38 коп.

АИ-95

в среднем 46,65 руб.

увеличение на 42 коп.

Дт/зим

в среднем 48,90 руб.

изменений не зафиксировано

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92

44,91 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

48,42 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

50,63 руб.

увеличение на 02 руб. 00 коп.

У независимого продавца - ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:

АИ-92

в среднем 43,55 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 46,55 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

в среднем 49,70 руб.

увеличение на 25 коп.

У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

в среднем 43,65 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

в среднем 46,55 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

в среднем 49,70 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

43,99 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

47,15 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

49,95 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

43,60  руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

46,40 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

49,50 руб.

изменений не зафиксировано

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

43,60 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

46,60  руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

50,20 руб.

изменений не зафиксировано

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 53500 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 55800 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим — 58400 руб./т (увеличение на 1900 руб./т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: АИ-92 — 55803 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 — 58217 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим -58271 руб./т (увеличение на 2400 руб/т).

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