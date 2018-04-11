В Мурманской области на морском транспорте объём перевозимых грузов сократился в 2,2 раза

Министерство экономического развития Мурманской области подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения нашего региона за январь-февраль и оценке основных показателей за январь-март 2018 года.

Как сообщает ведомство, в январе-феврале 2018 года организациями транспорта Мурманской области перевезено 5 млн тонн различных грузов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объём перевозок снизился на 6,8%. По итогам отчётного периода объём перевозок грузов железнодорожным транспортом сложился выше уровня прошлого года на 2% в связи с увеличением перевозок апатитового концентрата на 5,6%. В то же время сократились перевозки железной руды на 1,3%. На морском транспорте объём перевозимых грузов сократился в 2,2 раза, что обусловлено отсутствием в январе-феврале текущего года перевозок экспортных грузов на коротких маршрутах (страны Балтии), а также сдачей во фрахт большей части судов по договорам таймчартера.

В январе-феврале текущего года продолжился рост спроса со стороны транспортно-экспедиционных компаний на перевозку грузов воздушными судами. Объём грузоперевозок воздушным транспортом увеличился на 14,4%.

Автомобильным транспортом перевезено грузов в 2,2 раза меньше, чем в январе-феврале 2017 года в связи с окончанием строительных работ на крупном промышленном объекте, а также переориентацией на грузоперевозки железнодорожным транспортом.

Согласно данным Единой межведомственной информационностатистической системы (ЕМИСС) морскими портами и терминалами области за январь-февраль 2018 года переработано 8,95 млн тонн грузов, что в 1,5 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года. Увеличение главным образом обусловлено ростом объёмов перевалки наливных грузов в 1,8 раза - до 4,95 млн тонн. Объём переработки сухогрузов составил 4 млн тонн (рост относительно уровня прошлого года на 19,5%).