В Мурманской области на озёрах и реках появились «забереги», шугоход

Как сообщает Мурманское УГМС, 6-7 октября погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с севера Скандинавии через наш регион на юго-восток Баренцева моря. По Мурманской области пройдут осадки, наиболее интенсивные ночью 6 октября. Преобладающая температура воздуха ночью 6 октября от +2° до -3°, 7 октября от 0 до -5°; днём +1+6°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Осадки, в виде мокрого снега. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём +1+6°.

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5 октября на реках Туманная, Поной, Варзуга, Тумча появились «забереги», шугоход. На озере Ловозеро «забереги» наблюдаются с 3 октября.