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Мурманская область. Арктика14.06.18 12:48

В Мурманской области на профилактику производственного травматизма планируется выделить 105 млн рублей

В 2018 году организациям Мурманской области на профилактику производственного травматизма планируется выделить 105 млн рублей.

Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования ведет прием заявлений на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В 2017 году 349 работодателей области воспользовались такой возможностью и использовали 92,6 млн рублей на организацию безопасного труда своих работников. В 2018 году на эти цели планируется направить 105 млн рублей. На сегодняшний день инвестировать средства в улучшение условий труда пожелали только 30 страхователей.

Региональное отделение Фонда социального страхования рекомендует организациям и предприятиям не затягивать с процедурой подачи заявлений. Получить государственную услугу можно через Единый портал госуслуг. Заявления принимаются до 1 августа 2018 года. Информацию о поступивших заявлениях и ходе их рассмотрения можно найти на сайте регионального отделения фонда в соответствующем разделе.

Участие в программе позволяет работодателям использовать до 20% от суммы страховых взносов, перечисленных в предыдущем году, на мероприятия по охране труда. Обязательным условием для получения финансирования является отсутствие недоимки по уплате страховых взносов, непогашенных пеней и штрафов. Выделенные средства расходуются на проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение средств индивидуальной защиты, санаторно-курортное лечение и другое.

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