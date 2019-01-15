В Мурманской области на регулярной основе хотят организовать бесплатные сеансы посещений спортивных объектов
В Мурманской области на регулярной основе будут организованы сеансы бесплатных посещений северянами областных спортивных объектов. Такое поручение губернатор Марина Ковтун дала областному комитету по физической культуре и спорту сегодня на оперативном совещании.
Как рассказала председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова, в период прошедших новогодних праздников возможность бесплатного посещения спортивных объектов для жителей региона была организована в рамках декады здорового образа жизни «Спортивные каникулы Заполярья». Только областной спортивный комплекс «Долина Уюта» за это время бесплатно посетило более 11 тысяч человек; более 500 северян бесплатно побывали на сеансах массового катания на коньках и сеансах свободного плавания в Ледовом дворце и центральном плавательном бассейне Мурманска.
Всего в мероприятиях «Спортивных каникул Заполярья» с 1 по 8 января приняли участие более 78 тысяч северян. В региональный план декады вошло более ста физкультурных и спортивных мероприятий для всех категорий населения, среди них турниры и товарищеские встречи, эстафеты, веселые старты, спортивно-игровые программы. Кроме того, Мурманская область присоединилась к всероссийской акции «Забег обещаний 2019. Бегу и обещаю»: 1 января в Мурмашах спортсмены бегового клуба «Вызов Арктики» провели массовую пробежку по преодолению символической дистанции в