В Мурманской области на регулярной основе хотят организовать бесплатные сеансы посещений спортивных объектов

В Мурманской области на регулярной основе будут организованы сеансы бесплатных посещений северянами областных спортивных объектов. Такое поручение губернатор Марина Ковтун дала областному комитету по физической культуре и спорту сегодня на оперативном совещании.

Как рассказала председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова, в период прошедших новогодних праздников возможность бесплатного посещения спортивных объектов для жителей региона была организована в рамках декады здорового образа жизни «Спортивные каникулы Заполярья». Только областной спортивный комплекс «Долина Уюта» за это время бесплатно посетило более 11 тысяч человек; более 500 северян бесплатно побывали на сеансах массового катания на коньках и сеансах свободного плавания в Ледовом дворце и центральном плавательном бассейне Мурманска.