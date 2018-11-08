В Мурманской области на рост цен на продовольственные товары больше всего повлияло удорожание охлажденной рыбы на 20%, сахара - на 17%, мяса и птицы - на 12%

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-сентябрь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2018 года.

Как сообщает ведомство, в сентябре текущего года инфляция на потребительском рынке Мурманской области сложилась на уровне 102,6% к декабрю предыдущего года (в 2017 году – 102,2%), и выше среднероссийского уровня на 0,1 процентного пункта (102,5%).

Продовольственные товары с начала года подорожали в среднем на 2,4% (по России – на 1,3%). Цены на непродовольственные товары увеличились на 3,2%, платные услуги населению – на 1,9% (по России, соответственно, на 3,0% и 3,6%).

На рост цен на продовольственные товары в целом повлияло удорожание охлажденной рыбы на 20%, сахара - на 17%, мяса и птицы - на 12%, охлажденной и мороженой рыбы лососевых пород - на 11%, фруктов и цитрусовых – на 6%.

При этом значительно снизились цены на свежие огурцы - в 2,7 раза и помидоры - в 2,1 раза.

Из числа непродовольственных товаров наибольшее увеличение стоимости зарегистрировано на строительные материалы (на 9%), табачные изделия и спички (на 8%), топливо моторное и стиральные машины бытовые (на 7%), мужскую одежду, полотенца, товары для физической культуры, спорта и туризма, ювелирные изделия (на 5%). Стоимость меховых изделий снизилась на 9%.

Из числа платных услуг населению услуги высшего образования подорожали на 19%, экскурсионные услуги - на 18%, услуги в сфере зарубежного туризма – на 15%, услуги проводного вещания – на 10%, ритуальные услуги – на 8%, услуги культуры, правового характера, физической культуры и спорта – на 6%, услуги химчистки и фотоателье – на 5%. Стоимость услуг воздушного транспорта снизилась на 13%, банков – на 6%.