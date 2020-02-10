В Мурманской области на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести более 1000 литров бензина АИ-92 - РИА «Рейтинг»

Для оценки доступности автомобильного топлива по заказу РИА «Новости» эксперты агентства «РИА «Рейтинг» рассчитали объём бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России, и составили рейтинг регионов по доступности бензина для населения.

В число лидирующих в рейтинге регионов с самым доступным бензином входят преимущественно территории Крайнего Севера и обе столицы. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2091 литр в месяц. Второе место заняла Москва (1886), третье – Ненецкий автономный округ (1640).

Ещё в 11 регионах на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести более 1000 литров бензина АИ-92. К ним относятся Чукотка, Магаданская область, Сахалинская область, Югра, Камчатка, Петербург, Мурманская область, Якутия, Московская область, Коми и Красноярский край.

В среднем по России значение доступности бензина АИ-92 составляет 963 литров на одну зарплату, при этом в 68 регионах показатели ниже. Самая низкая доступность в республиках Северного Кавказа, жители которых могут приобрести на свою зарплату в три-четыре раза меньше бензина, чем жители Ямала.

Рейтинг строился на основе ранжирования регионов по объёму бензина АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта Федерации на среднюю в регионе заработную плату. Объём бензина, доступный на заработную плату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года на региональную цену бензина по состоянию на середину января 2020 года.