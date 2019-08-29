В Мурманской области на трассе «Кола» стартует реконструкция моста через р. Тулома

К работам, которые позволят увеличить грузоподъёмность сооружения, приступят 10 сентября.

На мосту, расположенному на 1388-м км трассы Р-21 в черте Колы, в течение последнего года запрещено движение тяжеловесного транспорта. После реконструкции это ограничение будет снято, поскольку мост будет иметь сталежелезобетонное пролётное строение с монолитной железобетонной плитой проезжей части. Увеличится и габарит сооружения – к двум полосам движения добавятся полосы безопасности и тротуары с обеих сторон проезжей части.

Кроме того, для обеспечения доступа пешеходов к памятнику воинской славы «Кольский Алёша», вход к которому расположен в границах места проведения работ, устроят тротуар шириной 1,5 метра.

Срок сдачи объекта в эксплуатацию: осень 2021 года. На период работ движение транспорта будет осуществляться по Кольскому мосту. Для пешеходов существующий мост пока открыт, однако в ближайшее время рядом с ним построят ещё одно сооружение, предназначенное специально для пешеходного движения.

Добавим, что мостовой переход через Тулому является последним ремонтонепригодным искусственным сооружением на трассе «Кола» в Мурманской области и одним из 32 подобных объектов, приведение в порядок которых – одна из целей Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Кола», по Мурманской области проходит федеральная автомобильная дорога Р-21 «Кола» общей протяженностью 561 км. На ней расположено 78 мостов и путепроводов.