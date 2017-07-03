В Мурманской области на трассе Р-21 «Кола» начались работы по реконструкции моста через канал Княжегубской ГЭС

Осенью 2019 года новый мост длиной 347 м заменит существующий, построенный в более 40 лет назад. Проект реконструкции также предусматривает строительство 10-метрового моста через ручей и ремонт старого мостового перехода.

Участок реконструкции мостового перехода с 1104 по 1107 км автодороги «Кола» расположен в границах населенного пункта Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области.

«Автодорога на данном участке извилистая, имеет шесть углов поворота, не соответствует нормативу и по продольному профилю, не обеспечена нормативная видимость. В результате здесь сохраняется повышенная аварийность. Кроме того, габарит моста не обеспечивает безопасный пропуск автомобильного транспорта и пешеходов, а предельный износ основных элементов не позволяет посредством ремонта довести параметры и грузоподъемность до современных норм. Поэтому на этапе проектирования было принято решение о строительстве нового моста и нового прилегающего к нему участка автодороги, что в итоге позволит обеспечить беспрепятственный и безопасный проезд по федеральной автодороге», - отметил начальник отдела развития и ремонта автомобильных дорог ФКУ Упрдор «Кола» Дмитрий Джос.

Полная длина моста составляет 347 метров, ширина — 16 метров, две полосы движения по 4 метра и тротуары по 1,5 метра с каждой стороны. В рамках реконструкции здесь будет выполнено устройство 2,5 км подходов III технической категории и наружного электроосвещения, строительство 10-метрового моста через ручей, а также установка двух гофрированных водопропускных труб.

Существующий мост через канал Княжегубской ГЭС будет отремонтирован, чтобы обеспечить транспортные связи поселка Зеленоборский и подъезд жителей поселка к своим домам. В дальнейшем отремонтированный мост вместе с подходами будет передан на баланс муниципальных органов власти.