В Мурманской области на трассе Р-21 «Кола» завершена реконструкция моста через канал Княжегубской ГЭС

Новый мост через канал Княжегубской ГЭС заменил существующий, построенный более 40 лет назад. Участок реконструкции мостового перехода вместе с подходами к нему км 1104 - км 1107 автодороги Р-21 «Кола» протяженностью 2,516 км расположен в населенном пункте Зеленоборский Кандалакшского района.

Реконструкция мостового перехода через канал Княжегубской ГЭС в Мурманской области проводилась в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Из федерального бюджета на реализацию объекта инвестировано почти 1,5 млрд рублей.

Новый мостовой переход обеспечивает передвижение грузов к северному морскому порту, что способствует дальнейшему развитию приграничного сотрудничества России с северными странами.

Новый мост длиной 347 метров отвечает современным нормам по грузоподъёмности и габаритам. Полная ширина сооружения 16 метров с двумя полосами движения по 4 метра , двумя полосами безопасности по 1,5 метра и тротуарами с каждой стороны. Высота моста над каналом порядка 20 метров . Железобетонная плита опирается на 6 бетонных опор. На устройство мостового полотна ушло почти 5 тысяч тонн асфальтобетона, дорожная разметка нанесена холодным пластиком, осевая — жёлтым цветом. Участок дороги в границах реконструкции построен по нормам III технической категории. Также на подходе к сооружению с северной стороны возведён 10-метровый мост через ручей.

На протяжении всего участка реконструкции дорожники обустроили освещение: установлено 102 столба и 150 светильников. Более 1 тысячи пог. метровоборудовано шумозащитными экранами.

Напомним, старый мост не справлялся с существующими транспортными нагрузками, поэтому было принято решение о строительстве нового сооружения и прилегающего к нему участка автодороги, что в итоге позволило обеспечить беспрепятственный и безопасный проезд по федеральной автодороге.

Существующий мост не стали разбирать. Его отремонтировали для нужд местного населения и подъезда к домам в Зеленоборском: обновили мостовое полотно, заменили барьерное и перильное ограждение.