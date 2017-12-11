В Мурманской области наблюдается рост сразу по всем индикаторам развития экономики: инвестициям, строительству, промышленному и сельскохозяйственному производству, розничной торговле

Благодаря общим усилиям тысяч тружеников Мурманской области 2017 год стал успешным для региона, заявила губернатор Марина Ковтун в ходе доклада об основных итогах года и задачах на 2018 год.

«2017 год я смело могу назвать успешным для Мурманской области. Общие усилия тысяч тружеников Мурмана позволили краю подняться на восьмое место в стране по итогам социально-экономического развития. Столь высокого результата мы добились впервые», – подчеркнула Марина Ковтун.

Мурманская область, как отметила глава региона, стала одним из восьми регионов России и единственным арктическим субъектом, где наблюдался рост сразу по всем индикаторам развития экономики: инвестициям, строительству, промышленному и сельскохозяйственному производству, розничной торговле.

Так, промышленное производство в регионе выросло почти на 14%. Выпуск продукции в металлургии и судоремонте увеличился в 1,2 раза, в добывающей промышленности – на 10%. Инвестиции в основной капитал и строительство выросли в 1,2 раза, объем перевалки грузов нашими портами – в 1,7 раза, объем вылова водных биоресурсов – на 11%, сельское хозяйство показало рост более чем на 5%. О стабильной ситуации на рынке труда говорит снизившийся до 1,4% уровень зарегистрированной безработицы. Наметился рост розничной торговли. Инфляция по сравнению с прошлым годом замедлилась почти вдвое, до рекордно низких значений: за 10 месяцев текущего года – 102,4% к декабрю прошлого года. Средняя начисленная зарплата выросла в номинале почти на 4%. По итогам года мы ожидаем её рост в реальном выражении на 1,3%. На безопасном уровне сохраняется дефицит и долговая нагрузка областного бюджета: соответственно 2,6% и 38,4% к общему годовому объему доходов.

Наиболее весомый вклад в позитивную экономическую динамику по-прежнему вносят промышленные гиганты – «Апатит», «Норникель», «Ковдорский ГОК» и «Концерн Росэнергоатом», а также транспортный и рыбохозяйственный комплексы.

«Свою долю в успехе региона имеет каждый участник хозяйственной деятельности. Все, кто сегодня трудится на благо края, заслуживают похвалы и благодарности», – сказала Марина Ковтун.