В Мурманской области наблюдается рост заболеваемости ОРВИ

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области в оперативном режиме продолжает мониторинг ситуации по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом на территории Мурманской области.

На 5-й календарной неделе текущего года (27 января – 2 февраля) в целом по Мурманской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ характеризуется как сезонный подъём, характерный для данного времени года: наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, количества обращений в медицинские организации.

По данным вирусологического мониторинга регистрируются единичные заболевания гриппом А, все заболевшие не привиты от данной инфекции при подготовке к эпидсезону 2019 – 2020 годов.