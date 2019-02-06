В Мурманской области наблюдается снижение отгрузки товаров собственного производства

Региональное Министерство экономического развития обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-декабрь 2018 года.

Как сообщает ведомство, в январе-ноябре 2018 года индекс промышленного производства в Мурманской области составил 101,6% относительно соответствующего периода 2017 года (в среднем по России — 102,9%).

В ноябре по сравнению с ноябрем 2017 года уровень производства увеличился на 4,6% (в среднем по России — на 2,4%), по отношению к предыдущему месяцу - на 0,2% (в среднем по России - снижение на 0,2%).

Цены производителей промышленных товаров по сравнению с январем-ноябрем 2017 года выросли на 9,4%, в том числе на товары, предназначенные для реализации на экспорт, - на 20,6%, на внутреннем рынке - на 2,7%.

В отчётном периоде в добывающей промышленности нашего региона наблюдается снижение отгрузки товаров собственного производства (на 16% к аналогичному периоду 2017 года в действующих ценах) до 84,2 млрд рублей, что обусловлено главным образом сокращением объёмов поставок сторонним потребителям апатитового концентрата. Цены производителей снизились на 3,8%.

Индекс производства составил 100,2% к январю-ноябрю 2017 года (в среднем по России — 103,8%).

Увеличилось производство апатитового (на 1,7%), нефелинового (на 3%) и лопаритового (на 5,3%) концентратов. В то же время снизились объёмы выпуска железорудного концентрата (на 2,1%), щебня (на 14,4%).