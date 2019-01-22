В Мурманской области начал работать Центр амбулаторной онкоурологической помощи

Вопрос расширения возможностей оказания медицинской помощи северянам стал одним из главных на оперативном совещание в правительстве Мурманской области, которое вчера провела губернатор Марина Ковтун.

Так, как сообщила глава региона, с 1 января 2019 года на базе Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина начал работать Центр амбулаторной онкоурологической помощи. Он создан для повышения уровня диагностики онкологических заболеваний мужской мочеполовой системы. Количество таких случаев за 10 лет значительно выросло. Диагноз «рак простаты» ежегодно ставится примерно 250 пациентам.

«Главная цель работы Центра – сокращение сроков от подозрения на онкологию до начала терапии. При раковых заболеваниях, как известно, время – решающий фактор, – подчеркнула глава региона. – Если для ранней диагностики женских видов онкологии у нас уже давно работают специализированные центры, такие как «Белая роза», то мужчины, к сожалению, особым вниманием не были избалованы. Такое положение дел надо было исправлять».

Как рассказал министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин, попасть на приём к врачам Центра амбулаторной онкоурологической помощи можно по направлению от участкового специалиста по месту жительства, который и определит необходимость консультации.

Валерий Перетрухин особо отметил, что специалисты Центра не только работают с пациентами на месте, но и могут оказать консультативную помощь дистанционно, с применением телемедицинских технологий.

Останавливаясь на телемедицинской помощи, Марина Ковтун привела в пример Терский филиал Кандалакшской ЦРБ в Умбе, где все необходимое оборудование для онлайн консультирования есть, а дистанционных приемов, по словам местных медиков, проводится мало.

«По оснащению мы едва ли не в передовиках, а по использованию телемедицинских установок мы не блещем результатами», – сказала Марина Ковтун.

Губернатор дала поручение региональному Министерству здравоохранения взять на контроль вопрос количества оказания телемедицинских консультаций и, если есть необходимость, обучить специалистов в муниципалитетах работе с оборудованием, рекомендовать им чаще обращаться к коллегам ведущих клиник Мурманской области для сокращения сроков оказания необходимой медицинской помощи.