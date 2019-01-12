В Мурманской области началась подготовка к Крещенским купаниям

В рамках мероприятий, приуроченных к православному христианскому празднику Крещение Господне, в области пройдут традиционные обрядовые купания. С целью контроля ледовой обстановки на местах планируемого купания, сотрудниками инспекторского участка п.Никель Центра ГИМС по Мурманской области было проведено мероприятие по проверке толщины льда. В ходе патрулирования было установлено, что средняя толщина льда составляет 30 см .

ГУ МЧС России по Мурманской области информирует: официально разрешенными будут только те места для проведения крещенских купаний, которые получат официальное разрешение и только при соблюдении необходимых правил безопасности. Проруби для крещенского купания должны соответствовать установленным требованиям. В частности, толщина льда должна быть не менее 25 см , обязательно – наличие ограждений, спасательных канатов, деревянных настилов по периметру проруби.