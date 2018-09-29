В Мурманской области началась подготовка мероприятий, посвящённых 30-летию вывода советских войск из Афганистана

Заместитель губернатора Инна Погребняк провела заседание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Открывая заседание, она отметила, что в последнее десятилетие в корне изменился вектор осмысления значимости ввода ограниченного контингента советских войск в Демократическую Республику Афганистан. В России и мировом сообществе о действиях наших войск в ДРА открыто заговорили как о первой войне против международного терроризма и радикального ислама, которую вел СССР.

«Участники боевых действий в Афганистане подтвердили исторический пример служения Отечеству. Вы сумели сберечь и пронести через годы святое, нерушимое ратное братство, которое помогло вам выстоять и выдержать все испытания. И сегодня ваша патриотическая, гражданская позиция, огромный опыт необходимы стране, Мурманской области», - подчеркнула Инна Погребняк.

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил провести в 2019 году памятные мероприятия по поводу 30-летия вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана, распоряжение о создании оргкомитета подписано 19 июля 2018 года.

Оргкомитет в Мурманской области возглавляет губернатор Марина Ковтун. В состав комитета вошли представители законодательной и исполнительной власти региона, органов местного самоуправления, командования Северного флота, ветеранских общественных организаций.

Среди вопросов, обсуждавшихся на заседании, программа мероприятий, посвященных 30-летию вывода войск из Афганистана, а также программа культурно-массовых событий, связанных с этой датой.