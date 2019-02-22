В Мурманской области началась реализация проекта по обучению школьников первой профессии

Об обучении школьников первой профессии сегодня шла речь на заседании правительства Мурманской области. Внедрение в систему образования подобных профориентационных проектов входит в перечень поручений Президента Российской Федерации, которые были даны по итогам поездки главы государства в Свердловскую область 6 марта 2018 года.

С 2019 года по инициативе министерства образования и науки Мурманской области учащимся 10-х классов предоставлена возможность пройти профессиональное обучение за счет средств областного бюджета по рабочим профессиям и должностям служащих на базе профессиональных образовательных организаций. По окончании обучения при условии успешной сдачи экзамена каждый школьник получит свидетельство о квалификации.

Как рассказала региональный министр образования и науки Ирина Ковшира, новый проект в пилотном режиме начали реализовывать три колледжа. Так, в Мурманском индустриальном – 21 ученик гимназии № 8 города получит профессию «Агент банка». Мурманский колледж экономики и информационных технологий набрал группу из нескольких школ областного центра для обучения профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». Кандалакшский индустриальный колледж в этом году обучит десятиклассников основам профессии «Секретарь руководителя».

Как пояснила министр, эти программы лучшим образом позволят отработать сам механизм профобучения школьников, поскольку их реализация занимает менее года.

Начиная со следующего учебного года для школьников будут открыты программы профессиональной подготовки, срок освоения которых от одного года до полутора лет, колледжи будут готовы принимать на обучение около 200 десятиклассников.

Уже ближайшей осенью 11 колледжей региона примут на обучение группы школьников из десяти населенных пунктов Мурманской области. Сузы предложат юным северянам 11 программ профподготовки, такие как «Оператор на станках с программным управлением», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Слесарь-электромонтажник», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Повар». В дальнейшем с учетом потребностей муниципальных образований география реализации программ может быть расширена.

«С 2020/2021 учебного года запланировано поэтапное внедрение программ обучения по профессиям «Маляр», «Швея», «Кассир торгового зала». Колледжи обладают всей необходимой материально-технической базой и прекрасным преподавательским составом, чтобы заниматься такой подготовкой», – добавила Ирина Ковшира.

В 2019 году на выполнение государственного задания по обучению школьников в региональном бюджете предусмотрено около 3 млн рублей. Планируется, что реализация проекта даст возможность детям получить профессию во время обучения в школе и увеличит число желающих по окончанию школы получить специальность в колледжах Мурманской области.