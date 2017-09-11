В Мурманской области началась вакцинация против сезонного гриппа

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области обсудили начало кампании по вакцинации против сезонного гриппа.

Сдерживанию интенсивности распространения заболеваний гриппом и ОРВИ способствуют своевременное проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий. Так, в регионе в эпидсезон 2017-2018 годов против сезонного гриппа планируется привить порядка 40% жителей области. Для иммунизации как взрослого населения, так и детей вакцина уже поступила на территорию области. Для того чтобы северяне могли сделать прививки быстро и без очереди, министерство здравоохранения Мурманской области организовало работу прививочных бригад в специализированном медицинском транспорте в местах массового пребывания, рассказал глава ведомства Валерий Перетрухин.

Согласно данным еженедельного мониторинга, на начало сентября заболеваемость гриппом и ОРВИ в Мурманской области ниже эпидемических порогов на 22,2%.