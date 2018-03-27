В Мурманской области началась весенняя оздоровительная кампания 2018 года

В период с 26 марта по 1 апреля в Мурманской области для 4,5 тысячи детей региона организована работа 67 лагерей с дневным пребыванием детей, функционирующих на базе муниципальных образовательных организаций.

Работа лагерей с дневным пребыванием детей направлена на организацию отдыха и оздоровления детей в период выхода из полярной ночи, в связи с чем акцент сделан на здоровое питание и физическую активность на свежем воздухе.

Программы отдыха для юных северян разнообразны и насыщены: необычный формат занятий, ежедневное посещение мероприятий и развлекательных центров, прогулки и спортивные соревнования на свежем воздухе помогут ярко, весело, а главное с пользой провести каникулы.

В период весенних каникул с 24 марта в Кандалакшском районе функционирует оздоровительный лагерь на базе загородного стационарного детского оздоровительно - образовательного центра «Гандвиг». Всего за смену в этом лагере отдохнет 107 обучающихся Мурманской области.

Идеальные условия для отдыха и оздоровления в этом экологически чистом районе созданы самой природой. Сосновый лес, лечебный воздух, питьевая вода из собственной скважины - все это оказывает благотворное влияние на здоровье детей.