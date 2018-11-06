В Мурманской области начались мероприятия VIII Всероссийского фестиваля «Наука 0+»

В Апатитах начались мероприятия VIII Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+».

В 2018 году Мурманская область определена Центральной региональной площадкой VIII Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+», о чем заключено Соглашение между Правительством Мурманской области, ПАО «ГМК «Норильский никель» и ООО «Дирекция Фестиваля науки» при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. Мероприятия Центральной региональной площадки VIII Всероссийского фестиваля науки в Мурманской области состоятся 9 и 10 ноября 2018 года на базе Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Муниципальные площадки фестиваля организованы в городах Апатиты и Полярные Зори.

Программа апатитской площадки фестиваля масштабна и помимо основного фестивального дня, 10 ноября, включает мероприятия и экскурсии в формате «Дни без турникета». Школьники посетят подразделения и институты Кольского научного центра, Кировский филиал АО «Апатит», филиал МАГУ в г.Кировске, Кольский медицинский колледж.

Запланировано проведение двух встреч старшеклассников с учеными под девизом «Мой путь в науку». Беседовать со школьниками будут молодые деятели науки, в том числе выпускники школ и вузов города и Мурманской области, а также гость из Новосибирска – молодой ученый, известный популяризатор науки.

Главным событием муниципальной площадки фестиваля станет интерактивная выставка «Дорогами арктических открытий», которая пройдет 10 ноября в Апатитском городском Дворце культуры. На вставке будут представлены достижения науки, исследовательское оборудование, продемонстрированы опыты и научные эксперименты. Для детей организаторы подготовили научно-познавательные конкурсы и шоу, мастерские робототехники и технического творчества. Взрослым тоже будет не скучно – для них в зрительном и интерактивном залах Дворца культуры ученые проведут серию научно-популярных лекций.

Специальными гостями фестиваля станут детский технопарк Мурманской области «Кванториум-51», а также Музей занимательных наук «Фокус» с интересными научными шоу и мастер-классами.