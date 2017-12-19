В Мурманской области начались состязания III регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

Состоялось торжественное открытие III регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), организованного Министерством образования и науки Мурманской области при поддержке правительства региона.

Более 300 участников и экспертов, гости чемпионата собрались в зале Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия». Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко приветствовала участников и поздравила с началом соревнований. Она отметила, что за три года движение WorldSkills заняло прочные позиции в системе среднего профессионального образования региона и стало популярным среди молодежи.

В 2017 году региональный чемпионат проходит по 18 компетенциям, в том числе по семи новым для региона: Инженерный дизайн CAD (САПР), Программные решения для бизнеса, Облицовка плиткой, Малярные и декоративные работы, Физическая культура и спорт, Предпринимательство, Туризм.

В рамках чемпионата впервые в Мурманской области пройдут соревнования юниоров WorldSkills Junior по компетенции Электромонтажные работы.

В чемпионате принимают участие 150 конкурсантов – победители отборочных соревнований, состоявшихся в октябре-ноябре на базе всех областных колледжей, и (вне конкурса) представители профессиональных образовательных организаций из Санкт-Петербурга, Челябинска и Ленинградской области.

Работу участников будут оценивать 168 экспертов, в том числе 11 сертифицированных экспертов WorldSkills из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Улан-Удэ, Московской области и Республики Крым.

Специализированные центры компетенций WorldSkills, созданные на базе областных колледжей в Мурманске, Коле, Апатитах, Мончегорске и Кандалакше, станут площадками регионального чемпионата.

В течение трех последующих дней в каждой компетенции участники будут соревноваться в выполнении конкурсных заданий, где им предстоит продемонстрировать свое профессиональное мастерство на уровне международных стандартов.

В рамках деловой программы чемпионата состоялась проектная сессия «Подготовка кадров в соответствии с запросами экономики Мурманской области. Эффективные практики сетевого взаимодействия при подготовке кадров». В проектной сессии приняли участие представители Министерства образования и науки Мурманской области, Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, Комитета по труду и занятости населения Мурманской области, руководители профессиональных образовательных организаций, представители работодателей. Участники обсудили актуальные вопросы модернизации системы среднего профессионального образования в контексте перспективных трендов социально-экономического развития региона.