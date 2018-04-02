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Мурманская область. Арктика02.04.18 15:11

В Мурманской области начата работа по корректировке Стратегии социально-экономического развития

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела первое в текущем году заседание Программно-целевого совета Мурманской области. Заседание прошло в расширенном составе – в нём приняли участие руководители исполнительных органов государственной власти региона, представители науки и образования, а также – в режиме видеоконференцсвязи – представители органов местного самоуправления.

В первую очередь, заседание было посвящено вопросу корректировки Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года – основополагающего документа, определяющего приоритеты, цели и задачи государственного управления на уровне субъекта на долгосрочный период.

Марина Ковтун подчеркнула, что принятие в июне прошлого года решения о корректировке Стратегии было обусловлено существенными изменениями внешних условий, влияющих на экономику Мурманской области и России в целом (в том числе изменением геополитической обстановки), а также необходимостью учета требований вступившего в силу Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и целевых ориентиров, содержащихся в послании Президента Федеральному Собранию от 1 марта.

Как отметила в своем докладе министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова, на сегодняшний день необходимая база для уточнения положений Стратегии есть – подведены основные итоги 2013-2016 годов во всех курируемых исполнительными органами власти областях, а также краткие итоги развития региона за 2017 год. В работе над корректировкой Стратегии будут задействованы абсолютно все региональные исполнительные органы государственной власти. Запланировано также обсуждение предложений в ходе выездных совещаний в муниципальных образованиях и в рамках заседаний Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области». Кроме того, в обсуждение будет вовлечено экспертное сообщество, общественность и предприятия региона. Согласно графику, проект откорректированной Стратегии планируется сформировать и вынести на общественное обсуждение к началу августа. Вся работа должна быть завершена до 1 января 2019 года – как того требуют нормы Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Также участники заседания обсудили направления совместной работы исполнительных органов власти Мурманской области, научного и образовательного сообщества при реализации Комплексной научно-технической программы «Научный потенциал освоения и использования Арктики». Напомним, проект программы был разработан Министерством образования и науки России в конце прошлого года по поручению Госкомиссии по вопросам развития Арктики. Программа направлена на обеспечение реализации комплексных научно-технических проектов в Арктической зоне. Мурманский Арктический государственный университет выступил инициатором в части координации реализации мероприятий федеральной программы и ее региональной составляющей. Члены Программно-целевого совета поддержали инициативу создания в Мурманской области координирующей площадки для формирования региональной научно-технологической программы создания «якорных» инновационных продуктов устойчивого социально-экономического развития Арктической зоны РФ.

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