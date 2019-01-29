В Мурманской области начинает действовать проект «Доктор»

С 2019 года в Мурманской области начинает действовать проект переселения соотечественников «Доктор». Он позволит привлечь врачей востребованных специальностей в медицинские учреждения отдалённых районов региона. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщила губернатор Марина Ковтун.

Проект «Доктор» разработан областным комитетом по труду и занятости населения совместно с региональным Минздравом и при участии администраций Печенгского, Ковдорского, Терского и Кандалакшского районов. В рамках проекта будет проводиться переселение врачей из числа проживающих за рубежом соотечественников на постоянное место жительства в эти районы. Перечень должностей, на которые планируется трудоустройство участников проекта, определен региональным Минздравом. В него вошли наиболее востребованные специальности: участковый терапевт, офтальмолог, травматолог и другие.

Как рассказал заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Мурманской области Роман Непомилуев, потенциальный участник проекта – участник Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, – должен хорошо владеть русским языком, иметь соответствующую медицинскую специализацию, опыт работы и допуск к осуществлению медицинской деятельности на территории РФ. Обязательным условием участия в проекте является прохождение предварительного собеседования, в том числе дистанционного, с работодателем – медицинским учреждением.

Органы местного самоуправления муниципальных образований приняли на себя обязательства обеспечить участников проекта жильём. Гарантирована также дополнительная финансовая поддержка на организационные нужды, связанные с получением допуска к осуществлению медицинской деятельности. На эти цели в бюджете региона на условиях софинансирования предусмотрены средства в размере 700 тысяч рублей.

За два года действия проекта переселения соотечественников «Доктор» в медицинские учреждения отдалённых районов планируется привлечь 10 врачей востребованных специализаций.