В Мурманской области начинается отопительный сезон

Постановления о начале отопительного периода 2017/2018 на сегодняшний день подписаны администрациями трёх населенных пунктов в зоне ответственности АО «МЭС». В соответствии с ними ресурсоснабжающая компания накануне приступила к подаче отопления в жилые дома в гп.Верхнетуломский, сегодня - в с.Ловозеро и пгт.Ревда. Котельные переведены на зимний период в штатном режиме, запасы топлива сформированы в полном объёме.

АО «МЭС» напоминает: в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг (утвержденными постановлением правительства РФ № 354 от 6.05.2011) температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже +18 °C (в «угловых» квартирах - не ниже +20°C). За регулировку теплоснабжения в многоквартирных домах отвечают исполнители коммунальных услуг – управляющие и обслуживающие организации. На «борьбу» с воздушными пробками в системах отопления может уйти до 5 суток и в этом большую помощь могут оказать сами собственники: если в одном или нескольких помещениях квартиры батареи остаются холодными, необходимо сообщить об этом в свою управляющую компанию.