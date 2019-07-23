В Мурманской области начинается реализация пилотных проектов ускоренного ремонта подъездов

Государственная жилищная инспекция Мурманской области по поручению врио губернатора разрабатывает механизм ускоренного текущего ремонта подъездов в многоквартирных домах.

Эта система подразумевает вовлечение в ремонт собственников помещений в многоквартирных домах на условиях софинансирования или иного механизма участия. Проект прошёл обсуждение с управляющими организациями и собственниками помещений. В домах, где собственники проявили активность и выразили желание участвовать в ремонте тем или иным способом, выбраны три пилотных проекта по ускоренному ремонту подъездов. По каждому из них составлены дорожные карты, в соответствии с которыми косметический ремонт подъездов начнется с 10 августа и продлится месяц.

Таким образом, активность собственников позволит привести подъезды в надлежащее состояние в кратчайшие сроки. При ремонте будут учтены пожелания жителей по цветовому решению окраски стен, выполнению дополнительных работ, определенных общим собранием собственников.