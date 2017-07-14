В Мурманской области начинается реализация программы для волонтеров «Нескучные каникулы»

В Кандалакше стартуют мероприятия программы «Нескучные каникулы» под девизом «Стань волонтером!».

Программа даёт возможность ее участникам – юношам и девушкам до 20 лет – получить новые навыки и знания в сфере добровольчества от коллег и опытных кураторов. Она включает в себя интенсивный курс тренингов, семинаров, конкурсов и мастерских, направленных на развитие добровольчества. Мероприятия будут проходить на базе сектора по работе с молодёжью «Содействие».

Программа «Нескучные каникулы» стартует 17 июля в 15.00 и продлится по 29 июля. Организаторы – Центр содействия социальному развитию молодежи «Гармония» совместно с Кандалакшской местной молодежной общественной организацией по поддержке и развитию общественной активности молодежи «Новое поколение».