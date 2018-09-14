В Мурманской области начинаются состязания военно-патриотической игры «Зарница»

С 15 по 17 сентября на базе военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» (район п. Кильдинстрой) для допризывной молодежи будет проходить военно-спортивная игра «Зарница».

Игра проводится уже в четвертый раз. Прежде всего, она направлена на воспитание патриотизма и гражданственности, развитие системы работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, формирование интереса в военной профессии и навыков, необходимых при возникновении чрезвычайных ситуаций. Также игра способствует подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах РФ, правоохранительных органах, подразделениях МЧС.

В рамках игры пройдут лично-командные соревнования по сборке-разборке автомата, испытания по преодолению различных препятствий, оказанию первой медицинской помощи и основам безопасности жизнедеятельности. Состоятся учебно-тренировочные занятия по распорядку «В здоровом теле здоровый дух» (тестирование участников по выполнению норм комплекса ГТО).

Также будет организован смотр строя и песни, акция «Нас здесь не было».

В соревнованиях принимают участие организованные команды допризывной молодёжи – юноши 15-17 лет и 18-24 лет.

Открытие соревнований 16 сентября в 12.00.