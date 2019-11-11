В Мурманской области надзорным органам приходится разбираться в сотнях нарушений прав граждан в сфере оплаты труда

Органами прокуратуры Мурманской области в связи с несвоевременной выплатой заработной платы в суды обшей юрисдикции в интересах работников за 10 месяцев 2019 года направлено 700 исков (заявлений) на общую сумму 35 млн 260 тысяч рублей. В настоящее время судом удовлетворено 634 иска (заявления) данной категории на общую сумму свыше 26 млн рублей.

С целью обеспечения конституционного права граждан на своевременную и в полном объеме оплату труда за 10 месяцев 2019 года прокурорами городов, округов, районов области в мировые суды направлено 609 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании недополученной заработной платы на общую сумму 22 млн 740 тысяч рублей. Мировым судом рассмотрено и удовлетворено 551 заявление на общую сумму 15 млн 479 тысяч рублей.

Так, прокурором Ковдорского района в мировой суд по результатам обращений работников МУП «Ена» в мировой суд направлено 236 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по выплате заработной платы на общую сумму 3 млн 465 тысяч рублей, которые судом рассмотрены и удовлетворены.

Прокурором Кольского района по результатам обращений работников ООО «Горгаз», ООО «Косам», Кольское ГОУ ДРСП, ООО «Трансстрой» и МУП «Торгово-бытовой комплекс» ЗАТО Заозерск в мировой суд направлено 145 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по выплате заработной платы на общую сумму 10 млн 860 тысяч рублей. Из них судом рассмотрено и удовлетворено 84 заявления на общую сумму 2 млн 976 тысяч рублей, остальные – находятся в стадии рассмотрения.

Этим же прокурором района в суд общей юрисдикции направлено в порядке статьи 45 ГПК РФ 43 исковых заявления в интересах бывших работников ООО «Косам» и УМЖКП п.Туманный о взыскании задолженности по заработной плате и компенсации за неиспользованный отпуск на общую сумму 7 млн 579 тысяч рублей. Из них судом рассмотрено и удовлетворено 42 исков на сумму 7 млн 378 тысяч рублей, остальные иски - на рассмотрении.

С целью обеспечения права граждан на оплату труда прокурором Ленинского административного округа г.Мурманска в мировой суд направлено 7 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации за неиспользованный отпуск, пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет, работникам ООО «Деликат 1» на общую сумму 164 тысячи рублей. Из них мировым судом рассмотрено и удовлетворено 4 заявления прокурора на общую сумму 97 тысяч рублей.