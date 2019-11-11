Первый заместитель стал генеральным директором АО «Апатит»ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Путь мужчины, или Когда наступает болото
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика11.11.19 10:00

В Мурманской области надзорным органам приходится разбираться в сотнях нарушений прав граждан в сфере оплаты труда

Органами прокуратуры Мурманской области в связи с несвоевременной выплатой заработной платы в суды обшей юрисдикции в интересах работников за 10 месяцев 2019 года направлено 700 исков (заявлений) на общую сумму 35 млн 260 тысяч рублей. В настоящее время судом удовлетворено 634 иска (заявления) данной категории на общую сумму свыше 26 млн рублей.

С целью обеспечения конституционного права граждан на своевременную и в полном объеме оплату труда за 10 месяцев 2019 года прокурорами городов, округов, районов области в мировые суды направлено 609 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании недополученной заработной платы на общую сумму 22 млн 740 тысяч рублей. Мировым судом рассмотрено и удовлетворено 551 заявление на общую сумму 15 млн 479 тысяч рублей.

Так, прокурором Ковдорского района в мировой суд по результатам обращений работников МУП «Ена» в мировой суд направлено 236 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по выплате заработной платы на общую сумму 3 млн 465 тысяч рублей, которые судом рассмотрены и удовлетворены.

Прокурором Кольского района по результатам обращений работников ООО «Горгаз», ООО «Косам», Кольское ГОУ ДРСП, ООО «Трансстрой» и МУП «Торгово-бытовой комплекс» ЗАТО Заозерск в мировой суд направлено 145 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по выплате заработной платы на общую сумму 10 млн 860 тысяч рублей. Из них судом рассмотрено и удовлетворено 84 заявления на общую сумму 2 млн 976 тысяч рублей, остальные – находятся в стадии рассмотрения.

Этим же прокурором района в суд общей юрисдикции направлено в порядке статьи 45 ГПК РФ 43 исковых заявления в интересах бывших работников ООО «Косам» и УМЖКП п.Туманный о взыскании задолженности по заработной плате и компенсации за неиспользованный отпуск на общую сумму 7 млн 579 тысяч рублей. Из них судом рассмотрено и удовлетворено 42 исков на сумму 7 млн 378 тысяч рублей, остальные иски - на рассмотрении.

С целью обеспечения права граждан на оплату труда прокурором Ленинского административного округа г.Мурманска в мировой суд направлено 7 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации за неиспользованный отпуск, пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет, работникам ООО «Деликат 1» на общую сумму 164 тысячи рублей. Из них мировым судом рассмотрено и удовлетворено 4 заявления прокурора на общую сумму 97 тысяч рублей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Сергей
07.11.19 22:41
Не хочу никого обидеть, но подобные операции (т.н. "вытягивание" костей) давно и успешно - бесплатно - по квотам (надо просто немного подвигаться маме для ее получения) делают в РНЦ "Восстановительная
Комментарий к новости:Поможем Данилу Зобнину стать супергероем
Екатерина
01.11.19 21:37
Батареи холодные,в квартире холодно, ребенок болеет сопли,в школу ходим далеко мёрзнет придем домой и там холодно. За что платим не понятно. Когда будет тепло? Гвардейская 11, квартира 27.
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Ольга Лукичева
27.10.19 18:26
Уточнение: "Исследователь гордится своей последней находкой - неизвестной и неизданной до сегодняшнего дня повестью". Повесть "Завтра вылетаем" была опубликована на Колычевском сайте в 2013 году, ТОЛ
Комментарий к новости:В день 60-летия Николая Колычева его поклонники узнали о забытой его повести
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ магазинах Мурманской области отмечается увеличение цен на пастеризованное и стерилизованное цельное молоко-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 19 копеек, евро – на 5 копеек-PRO Энергетику279 суток - на Кольской АЭС завершилась ремонтная кампания-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 ноября-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыКапремонт старых домов собираются проводить за счёт владельцев квартир и в рамках софинансирования
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
03.11.19: Оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно, заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. Как Вы на это откровение чиновника реагируете?Проголосовало: 487 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика