В Мурманской области наградят победителей конкурса «Скажем пожарам «Нет!»

Определена дата торжественной церемонии награждения победителей и призеров областного детского конкурса стенгазет «Скажем пожарам «Нет!». Мероприятие состоится 24 мая 2018 года в 15 часов 30 минут на базе Галереи безопасности Мурманской области. Конкурс стенгазет проходил в рамках Года культуры безопасности, а его инициаторами выступили Главное управление МЧС России по Мурманской области, региональное Управление по ГОЧС и ПБ, МОО ВДПО.

На суд конкурсной комиссии из состава организаторов творческого состязания было представлено 57 детских работ из 25 образовательных учреждений Мурманской области (г. Мурманск, г. Апатиты, г. Оленегорск, г.п. Ревда, с. Ловозеро, г. Полярный, г. Снежногорск, г.п. Мурмаши). Всего в конкурсе приняли участие более 80 детей.

Напомним результаты работы комиссии по подведению итогов областного конкурса детского творчества.

Победители в трех возрастных группах (6-9 лет, 10-14 лет и 12-16 лет):

1 место:

- подготовительная группа «Солнышко» (6 лет). МБДОУ №1 г. Апатиты. Стенгазета «Детям об огне». Руководитель - Шипарева Нина Ивановна, Кашлач Елена Владимировна, Посаженникова Оксана Александровна.

- Серебрякова Карина, Резвова Алина (12-13 лет). МОУ «ООШ №7 г. Оленегорск». Стенгазета «Пожарам - нет!». Руководитель - Патракеева Ольга Ивановна.

- Щербатова Анастасия (16 лет). МБОУ «Лицей №2 г. Мурманска». Стенгазета «Офицеры пожарной охраны». Руководитель – Таланова Елена Владимировна.

2 место:

- 2-я старшая группа «Знайки» (6 лет). МБДОУ №104 г. Мурманск. Стенгазета «“Знайки” знать все должны - им пожары не страшны». Руководитель - Бессолицына Светлана Валентиновна, Студнева Надежда Олеговна.

- Соловьев Иван, Грихутик Данила, Егорова Анна, Попова Татьяна (10-14 лет). ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН». Стенгазета «Скажем пожарам «Нет!»». Руководитель - Богданова Наталья Валерьевна.

- Кормашова Карина (15 лет). ГОБУ «МЦПД «Журавушка» п. Мурмаши. Стенгазета «Знает каждый гражданин». Руководитель – Мамчик Марина Алексеевна.

3 место:

- Суромина Елизавета, Попильнух Иван, Кошаев Никита, Сотникова Аделина, Пронькина Дарья, Петров Владислав (6-7 лет). МДОУ ЦРР №13 г. Оленегорск. Стенгазета «Скажем пожарам - нет!». Руководитель – Патракеева Ольга Ивановна.

- Аркова Карина, Пинегин Иван (10-11 лет). МБОУ ДО «Дом детского творчества «Дриада» г. Снежногорск. Стенгазета «Пожарам - нет!». Руководитель - Науменко Светлана Ивановна.

«Приз зрительских симпатий»

- Буторина Виктория, Холин Максим, Пашин Денис (6-7 лет). МБДОУ №1 г. Апатиты. Стенгазета «Пожарным можешь ты не быть - но знать про это обязан!». Руководитель - Ковалева Виктория Степановна, Васильева Светлана Александровна, Кислая Наталья Петровна.

- Баданина Ева, Доброхотова Анастасия, Нечипорук Светлана, Харитонова Елизавета, Федорчук Олеся (6 лет). МБДОУ № 3 п. Ревда. Стенгазета «Сердце в огне». Руководитель - Бутенко Ирина Васильевна.

- 2-я аллергическая группа (6-7 лет). МАДОУ №45 г. Мурманск. Стенгазета «Я в пожарные пойду…». Руководитель – Курапова Алла Александровна, Жарикова Евгения Владимировна.

- подготовительная группа «Фантазеры» (6-7 лет). МБДОУ №104 г. Мурманск. Стенгазета «Огонь - друг, огонь - враг». Руководитель - Власенко Светлана Михайловна, Бондаренко Наталья Васильевна.

- 1 «В» класс, 8 лет. МБОУ «СОШ №266 ЗАТО Александровск». Стенгазета «Пожарным можешь ты не быть, но знать об этом ты обязан!». Руководитель – Сухондяевская Людмила Викторовна.

- 3 «А» класс, 9 лет. МБОУ «СОШ №266 ЗАТО Александровск». Стенгазета «Скажем пожарам «нет!»». Руководитель – Величко Анна Витольдовна.

- Гладких Полина, 6 лет. МБДОУ №61 Апатиты. Стенгазета «Приключения Мышонка». Руководитель - Шашнева Эльвира Николаевна.

Победителям и призерам вручат соответствующие Дипломы и памятные подарки. Конкурсантам творческого состязания - дипломы участников.