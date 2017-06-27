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Мурманская область. Арктика27.06.17 10:21

В Мурманской области награждены победители конкурса Общественных советов при территориальных органах на районном уровне

В областном управлении МВД России состоялась церемония награждения победителей конкурса среди Общественных советов при территориальных ОВД по итогам деятельности за 2016 год. На церемонии присутствовал председатель областного Общественного совета Алексей Кузьмин.

Конкурс проводится Общественным советом при УМВД России по Мурманской области ежегодно с целью стимулирования работы членов территориальных Общественных советов. Общественники оказывают содействие полицейским по разным направлениям деятельности, в том числе проводят разъяснительную работу с гражданами. Так, в 2016 году общественники провели значительное количество мероприятий по профилактике мошенничеств в рамках областной профилактической акции «Внимание, мошенники!». Активно территориальные Общественные советы при отделах полиции Заполярья включаются в различные мероприятия и акции, которые проводятся по инициативе Общественного совета при МВД России.

По итогам информации, представленной в Общественный совет при УМВД России по Мурманской области, лучшим председателем признан председатель Общественного совета при ОМВД России по ЗАТО Александровск Евгений Иванович Битков. Он не смог прибыть на церемонию награждения, поэтому подарок и диплом будут переданы ему позже.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, лучшим Общественным советом по итогам 2016 года признан Общественный совет при МО МВД России «Кандалакшский». Его председатель – Андрей Васильевич Сорокин – специально приехал в Мурманск для получения ценного подарка и диплома победителя от главного полицейского Заполярья. Начальник УМВД области генерал-майор полиции Игорь Валерьевич Баталов поблагодарил Андрея Васильевича за его работу и отметил значительный вклад Общественных советов при отделах полиции Мурманской области в дело обеспечения правопорядка на территории региона.

Алексей Петрович Кузьмин заметил, что кандалакшский Общественный совет неоднократно становился лучшим среди советов при территориальных ОВД. Это стало возможным благодаря активному взаимодействию членов совета и его председателя с руководством МО МВД России «Кандалакшский», подчеркнул Кузьмин.

 

 

 

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