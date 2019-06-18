В Мурманской области наиболее привлекательной сферой деятельности для малого бизнеса остаётся оптовая и розничная торговля

В 2018 году в Мурманской области осуществляли деятельность немногим более 1 тысячи малых предприятий (без микро-), 9,9 тысячи микропредприятий и 9,4 тысячи индивидуальных предпринимателей. По аналогичным данным за предыдущий год – соответственно 1,1 тысячи, 10,5 и 10,8 тысячи.

Как сообщает руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области В.Н. Морозов, количество замещённых рабочих мест на малых предприятиях (без микро-) за 2018 год составило 24,7 тысячи человек; микропредприятий – 20,4; в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности (включая партнёров, помогающих членов семьи и наёмных работников) – 19,4 тысячи человек (в 2017 году – соответственно 28,4 тысячи человек, 21,7 и 17,9 тысячи человек).

Наиболее привлекательной сферой деятельности для малого бизнеса остаётся оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, где наблюдается его наибольшая их сосредоточенность.