В Мурманской области наиболее значительно увеличилась оплата труда в организациях социального блока

Региональное Министерство экономического развития обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-декабрь 2018 года.

Как сообщает ведомство, по предварительным данным, среднедушевые денежные доходы населения Мурманской области за январь-октябрь 2018 года составили 34622 рубля в месяц. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций сложилась в размере 55978 рублей, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 10,7%, в реальном исчислении - на 7,6%.

Значительному росту средней заработной платы по региону способствовало принятие мер по повышению уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных организаций в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», проведение индексации оплаты труда работников бюджетной сферы с 1 января 2018 года, а также применение «полярных» надбавок к минимальному размеру оплаты труда.

Наиболее значительно увеличилась оплата труда в организациях социального блока, осуществляющих деятельность в сферах: здравоохранения и предоставления социальных услуг (на 24%), организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (на 23%), образования (на 17%).

В организациях реального сектора экономики наибольшие темпы роста заработной платы по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года отмечены по следующим видам деятельности: строительство, 120%, оптовая и розничная торговля - 119%, лесное хозяйство и профессиональная, научная и техническая деятельность - 115%, сельское хозяйство - 112%, общественное питание - 110%, обрабатывающие производства - 109%, транспортировка и хранение, деятельность в области информации и связи - 108%.

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 декабря 2018 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 52,3 млн рублей и уменьшилась по сравнению с 1 ноября т.г. на 1,1 млн рублей (на 2%) в основном за счёт частичного погашения задолженности в ООО «Арктика» и ПОУ «Мурманская ОТШ ДОССАФ России».