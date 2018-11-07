В Мурманской области наиболее значительно увеличилась оплата труда в организациях социального блока, осуществляющих деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-сентябрь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2018 года.

Как сообщает ведомство, по предварительным данным в Мурманской области среднедушевые денежные доходы населения за январь-август 2018 года составили 34873 рубля в месяц. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций сложилась в размере 56393 рубля, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 10,6%, в реальном исчислении - на 7,7%.

Существенному росту средней заработной платы по области способствовало принятие мер по повышению уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных организаций в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», проведение индексации оплаты труда работников бюджетной сферы с 1 января 2018 года, а также применение «полярных» надбавок к минимальному размеру оплаты труда в районах Крайнего Севера.

Наиболее значительно увеличилась оплата труда в организациях социального блока, осуществляющих деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (на 26%), в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг (на 25%), в сфере образования (на 18%).

В организациях реального сектора экономики наибольшие темпы роста заработной платы по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года отмечены по следующим видам деятельности: оптовая и розничная торговля – 118%, строительство – 116%, профессиональная, научная и техническая деятельность, лесное хозяйство – 114%, сельское хозяйство – 109%, обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, деятельность в области информации и связи – 108%.

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства) на 1 октября 2018 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 55,6 млн рублей и уменьшилась по сравнению с 1 сентября т.г. на 7,8 млн рублей (на 12%) в основном за счёт частичного погашения задолженности в ООО «Ковдорслюда». Численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, составила 822 человека.

Сумма задолженности сложилась в основном по причине отсутствия собственных средств организаций. На четыре организации, находившиеся в процессе конкурсного производства, пришлось 78% всей задолженности по заработной плате.