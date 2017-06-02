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Мурманская область. Арктика02.06.17 08:48

В Мурманской области наиболее значительные темпы роста заработной платы отмечены в оптовой и розничной торговле

Доклад об итогах социально-экономического развития  Мурманской области за I квартал 2017 года размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Мурманской области. Как сообщает ведомство,  по предварительным данным Мурманскстата, в январе-марте 2017 года среднедушевые денежные доходы населения нашего региона составили 34317 рублей в месяц, что в реальном выражении выше уровня 2016 года на 2,2%. На фоне умеренного роста заработной платы восходящий тренд денежных доходов населения обусловила более благоприятная по сравнению с прошлым годом динамика сбережений во вкладах и ценных бумагах.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за первый квартал текущего года сложилась в размере 48218 рублей, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась почти на 5%, в реальном исчислении снизилась на 0,2%.

В организациях реального сектора экономики наиболее значительные темпы роста заработной платы отмечены по следующим видам деятельности: оптовая и розничная торговля – на 13%, финансовая и страховая деятельность - на 11%, обрабатывающие производства - на 10%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - на 5%.

В бюджетных организациях среднемесячная заработная плата работников составила 42365 рублей, что почти на 5% больше чем в соответствующем периоде 2016 года. Заработная плата работников бюджетных организаций в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений увеличилась на 10%, здравоохранения и социальных услуг – на 7% и образования – на 4%.

Средний размер пенсии на 1 апреля 2017 года составил 17674 рубля и увеличился по сравнению с 1 апреля 2016 года на 3,8%.

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 апреля 2017 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 154,7 млн рублей и уменьшилась по сравнению с 1 марта т.г. на 56,2 млн рублей (на 26,6%) в основном за счёт её частичного погашения в обособленных подразделениях АО «ГУ ЖКХ».

Заработную плату в установленный срок не получили 4349 работников в 11 организациях. На три организации, находившиеся в процессе конкурсного производства, приходилось 39,5% всей задолженности по заработной плате.

 

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