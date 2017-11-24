Как сообщает Мурманскстат, с 14 по 20 ноября текущего года в Мурманской области наибольшее снижение цен зафиксировано на сахарный песок (на 3,6%), морковь (на 2,6), свежую белокочанную капусту (на 2,2), вермишель (на 1,0), пшено, репчатый лук (на 0,9), яблоки (на 0,8), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (на 0,7), охлаждённые и мороженые куры (на 0,6), картофель (на 0,5%).

Средняя цена на стерилизованное молоко возросла (на 0,5%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.