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Мурманская область. Арктика11.07.19 10:37

В Мурманской области наибольшее снижение финансовых результатов отмечается в сфере образования

В январе–апреле текущего года организациями Мурманской области  получено 30188,5 млн рублей прибыли и 3102,9 млн рублей убытка (в январе-апреле 2018 года – соответственно 20786,8 млн рублей и 2357,3 млн рублей). Совокупный сальдированный финансовый результат деятельности организаций региона по отношению к уровню аналогичного периода 2018 года возрос на 47,0% и составил 27085,7 млн рублей прибыли.

Как сообщает Мурманскстат, наибольший прирост финансового результата отмечен по виду экономической деятельности «Предоставление прочих видов услуг», а наибольшее снижение – по виду экономической деятельности «Образование». В сумме прибыли по области на виды экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» и «Добыча полезных ископаемых» приходилось соответственно 35,3% и 30,9% (в январе–апреле 2018 года – 39,5% и 21,3%). В общем количестве организаций доля убыточных составила 38,7% (в январе–апреле 2018 года – 37,4%). Наибольший убыток отмечен по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха». В городских округах город Кировск, город Полярные Зори, Терском муниципальном районе наблюдался наибольший удельный вес организаций, работавших нерентабельно (соответственно 75,0%, 66,7, 66,7%).

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