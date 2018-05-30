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Мурманская область. Арктика30.05.18 13:26

В Мурманской области наибольшее увеличение цен с начала года отмечено на овощи «борщевого набора»

Региональное Министерство экономического развития опубликовало доклад об итогах социально-экономического развития  Мурманской области за январь-март 2018 года.

Как сообщает ведомство, в марте 2018 года инфляция сложилась на уровне 100,9% к декабрю предыдущего года (в 2017 году – 101,5%).

Продовольственные товары с начала года подорожали в Мурманской области в среднем на 1,7%. Цены на непродовольственные товары увеличились на 1%, платные услуги населению – на 0,1%.

Из числа продовольственных товаров наибольшее увеличение цен с начала года отмечено на овощи из так называемого «борщевого набора» – морковь (в 1,4 раза), капуста белокочанная и картофель (в 1,3 раза), свекла (в 1,2 раза), лук (на 11%), что связано с более ранним, чем в прошлом году, исчерпанием их запасов.

Кроме того, увеличение цен отмечено на виноград (почти в 1,5 раза), бананы (в 1,3 раза), яблоки (на 16%), груши (на 12%), рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород (на 6%).

При этом снизились цены на огурцы и лимоны (на 15%), помидоры (на 14%), апельсины (на 10%), крупу гречневую-ядрицу (на 6%), чеснок (на 5%).

Из числа непродовольственных товаров наибольшее увеличение стоимости зарегистрировано на пиломатериалы (на 15%), еженедельные газеты в розницу (на 6%).

Стоимость меховых изделий снизилась на 10%.

Из числа платных услуг населению ритуальные услуги подорожали на 7%, услуги правового характера – на 6%, экскурсионные услуги – на 5%.

Стоимость услуг воздушного транспорта снизилась на 14%, железнодорожного транспорта – на 5%.

На потребительском рынке Мурманской области в январе-марте 2018 года сохранялась тенденция роста физических объёмов розничной торговли и платных услуг населению. Оборот общественного питания не изменился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года.

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах возрос на 0,3% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, при этом оборот розничной торговли по продовольственной группе товаров превысил уровень предыдущего года на 1,2%. Оборот розничной торговли непродовольственными товарами в сопоставимых ценах, напротив, уменьшился на 1% к уровню января-марта 2017 года.

Доля продовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли за анализируемый период составила 59,1%, что на 0,2 процентного пункта выше, чем за аналогичный период 2017 года (58,9%). Удельный вес непродовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли снизился до 40,9% (в 2017 году – 41,1%).

Индекс физического объёма платных услуг населению составил 100,2% по отношению к январю-марту 2017 года.

Физические объёмы услуг гостиниц и аналогичных мест размещения увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 4,4%.

Физические объёмы услуг культуры, напротив, уменьшились, также на 4,4 %.

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