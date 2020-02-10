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Мурманская область. Арктика10.02.20 12:40

В Мурманской области наибольшие темпы роста заработной платы отмечаются на водном транспорте и в строительстве

Региональное Министерство экономического развития разместило ежемесячный доклад об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения области за  2019 год.

Как сообщает ведомство, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Мурманской области за январь-ноябрь 2019 года сложилась в размере 61329 рублей, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 7,8%, в реальном исчислении – на 2,8%.

В организациях реального сектора экономики наибольшие темпы роста заработной платы по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года отмечены по следующим видам деятельности: водный транспорт – 131%, строительство – 114%, страховая деятельность, оптовая торговля и деятельность гостиниц – 112%, добыча полезных ископаемых – 110%,  деятельность по предоставлению финансовых услуг – 109%.

Среди организаций социального блока наиболее значительно увеличилась оплата труда в организациях, осуществляющих деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (в среднем на 10%), в сфере здравоохранения (на 8%) и образования (на 7%).

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 января 2020 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности  составила 108,9 млн рублей и снизилась по сравнению с 1 декабря 2019 года на 33,5 млн рублей (на 23,5%), в основном, за счёт её снижения в ПАО «Мурманское морское пароходство».

Численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, составила 1356 человек. Вся сумма задолженности сложилась по причине отсутствия собственных средств организаций.

Из одиннадцати организаций, предоставивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате, шесть находились в процессе конкурсного производства, на них приходилось 60,4% всей задолженности по заработной плате.

 

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