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Мурманская область. Арктика03.08.19 07:45

В Мурманской области наибольшие темпы роста заработной платы отмечаются в сельском хозяйстве и строительстве

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-июнь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, cреднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Мурманской области за январь-май текущего года сложилась в размере 61145 рублей, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 7,3%, в реальном исчислении – на 1,8%.

В организациях реального сектора экономики наибольшие темпы роста заработной платы по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года отмечены по следующим видам деятельности: сельское хозяйство и строительство – 120%, водоснабжение и водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – 115%, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 112%, добыча полезных ископаемых и лесное хозяйство – 110%, транспортировка и хранение – 108%.

Среди организаций социального блока наиболее значительно увеличилась оплата труда в организациях, осуществляющих деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (в среднем на 10%) и в области предоставления социальных услуг с обеспечением проживания (на 8%).

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 июля 2019 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 99,7 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 июня 2019 года на 19,7 млн рублей (на 24,6%) за счё роста задолженности в ПАО «Мурманское морское пароходство» и ООО «Косам», а также образования задолженности в ООО «Трансстрой».

Численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, составила 1490 человек. Вся сумма задолженности сложилась по причине отсутствия собственных средств организаций.

Из девяти организаций, предоставивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате, три находились в процессе конкурсного производства, на них приходилось 26,7% всей задолженности по заработной плате.

 

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