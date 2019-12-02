В Мурманской области наибольшие темпы роста заработной платы отмечены на предприятиях водного транспорта, строительства и в страховой деятельности

Региональное Министерство обнародовало доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-сентябрь 2019 года. Как сообщает ведомство, в Мурманской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций за январь-август текущего года сложилась в размере 61453 рублей, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 7,4%, в реальном исчислении – на 2,2%.

В организациях реального сектора экономики наибольшие темпы роста заработной платы по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года отмечены по следующим видам деятельности: водный транспорт – 129%, строительство – 117%, страховая деятельность – 115%, деятельность гостиниц – 112%, оптовая торговля – 112%, добыча полезных ископаемых – 111%, общественное питание – 109%.

Среди организаций социального блока наиболее значительно увеличилась оплата труда в организациях, осуществляющих деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (в среднем на 9%) и в области здравоохранения (на 7%).

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 октября 2019 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 170,1 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 сентября 2019 года на 14,8 млн рублей (на 9,5%) за счёт роста задолженности в ПАО «Мурманское морское пароходство».

Численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, составила 1438 человек. 80% задолженности сложилось по причине отсутствия собственных средств организаций.

Из одиннадцати организаций, предоставивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате, четыре находятся в процессе конкурсного производства, на них приходилось 17% всей задолженности по заработной плате.