В Мурманской области наибольшие темпы роста заработной платы отмечены в финансовой деятельности и на обрабатывающих производствах

Региональное Министерства экономического развития опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-август 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь 2017 года.

Как сообщает ведомство, в январе-июле текущего года среднедушевые денежные доходы населения Мурманской области составили 35931 рубль в месяц, что в реальном выражении ниже уровня 2016 года на 1,4%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за январь-июль т.г. сложилась в размере 51021 рубля, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 3,6%, в реальном исчислении снизилась на 1,2%.

В организациях реального сектора экономики наибольшие темпы роста заработной платы отмечены по следующим видам деятельности: финансовая и страховая деятельность – на 11%, обрабатывающие производства – на 6,7%, оптовая и розничная торговля – на 5,9%, административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги – на 4,6%.

Среди организаций социального блока рост оплаты труда составил: в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – на 11%, здравоохранения и социальных услуг – на 7,8% и образования – на 3,4%.

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 сентября 2017 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 90,6 млн рублей и уменьшилась по сравнению с 1 августа на 19,2 млн рублей (на 17,5%) в основном за счёт её погашения в АО «10 судоремонтный завод».

Заработную плату в установленный срок не получили 1062 работника в 10 организациях. На три организации, находившиеся в процессе конкурсного производства, приходилось 67% всей задолженности по заработной плате. Вся сумма задолженности сложилась из-за отсутствия собственных средств организаций.