В Мурманской области наибольшие темпы роста заработной платы отмечены в финансовой и страховой сферах экономики

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-декабрь 2017 года.

Как сообщает ведомство, по предварительным данным Мурманскстата в январе-ноябре 2017 года среднедушевые денежные доходы населения составили 35073 рубля в месяц, что на 4,5% выше уровня января-ноября 2016 года, в реальном выражении – на 0,1%. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за январь-ноябрь 2017 года сложилась в размере 49957 рублей, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 3,8%, в реальном исчислении снизилась на 0,5%.

В организациях реального сектора экономики наибольшие темпы роста заработной платы отмечены по следующим видам деятельности: финансовая и страховая деятельность – 107,9%, обрабатывающие производства – 105,4%, оптовая и розничная торговля – 105,1%, административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги – 104,9%.

Среди организаций социального блока рост оплаты труда составил: в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – на 15,4%, здравоохранения и социальных услуг – на 8,5% и образования – на 4,8%.

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства) на 1 января 2018 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 49,4 млн рублей и снизилась по сравнению с 1 декабря 2017 года на 12,1 млн рублей (на 19,7%) в основном за счёт частичного погашения задолженности в обособленном подразделении филиала «Управление механизации и автотранспорта № 321» ФГУП ГВСУ № 3» г.Североморск.

Заработную плату в установленный срок не получил 871 работник в 10 организациях. На четыре организации, находившиеся в процессе конкурсного производства, приходилось 79 % всей задолженности по заработной плате. Вся сумма задолженности сложилась из-за отсутствия собственных средств.