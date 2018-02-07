На Северном бассейне добыча трески увеличилась на 65%В Мурманской области состоится региональный фестиваль «Кадетский бал - 2018»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика07.02.18 09:40

В Мурманской области наибольшие темпы роста заработной платы отмечены в финансовой и страховой сферах экономики

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-декабрь 2017 года.

Как сообщает ведомство, по предварительным данным Мурманскстата в январе-ноябре 2017 года среднедушевые денежные доходы населения составили 35073 рубля в месяц, что на 4,5% выше уровня января-ноября 2016 года, в реальном выражении – на 0,1%. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за январь-ноябрь 2017 года сложилась в размере 49957 рублей, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 3,8%, в реальном исчислении снизилась на 0,5%.

В организациях реального сектора экономики наибольшие темпы роста заработной платы отмечены по следующим видам деятельности: финансовая и страховая деятельность – 107,9%, обрабатывающие производства – 105,4%, оптовая и розничная торговля – 105,1%, административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги – 104,9%.

Среди организаций социального блока рост оплаты труда составил: в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – на 15,4%, здравоохранения и социальных услуг – на 8,5% и образования – на 4,8%.

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства) на 1 января 2018 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 49,4 млн рублей и снизилась по сравнению  с 1 декабря 2017 года на 12,1 млн рублей (на 19,7%) в основном за счёт частичного погашения задолженности в обособленном подразделении филиала «Управление механизации и автотранспорта № 321» ФГУП ГВСУ № 3» г.Североморск.

Заработную плату в установленный срок не получил 871 работник  в 10 организациях. На четыре организации, находившиеся в процессе конкурсного производства, приходилось 79 % всей задолженности  по заработной плате. Вся сумма задолженности сложилась из-за отсутствия собственных средств.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаШельфовая эпопея: медленно, но верно
-ФоторепортажГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЗабастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
07.02.18: Министр труда и соцзащиты РФ озадачен сложившейся в стране ситуацией, когда зарплаты граждан растут, а реальные доходы при этом падают. А как считаете Вы, почему такое противоречие имеет место быть?Проголосовало: 48 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

MotoRin
07.02.18 14:23
А сможет ли министр объяснить, почему так сильно растут доходы у богатых, а так сильно снижаются у бедных?
Комментарий к новости:Минтруд не может понять, почему у россиян зарплаты растут, а реальные доходы падают
Игорь
06.02.18 20:52
Мошенники с Русского Мёда))))) Пасека Ивановых)))Смешно!!
Комментарий к новости:Ярмарка мёда с пасеки Ивановых снова в Мурманске!
Иван
06.02.18 16:31
Да, зима показала, где раки зимуют!
Комментарий к новости:В Мурманске из-за аварии на сети АО «Мурманэнергосбыт» произошло отключение теплоснабжения в школе № 34 и ряде жилых домов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234
-Скоро в эфире17:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.18:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиМинтруд не может понять, почему у россиян зарплаты растут, а реальные доходы падают-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 40 копеек, доллара – почти на 27 копеек-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области состоялись переговоры по размещению объектов производства электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 февраля-PRO Нефть и газ«Роснефть» определила ещё две структуры для бурения в Арктике-PRO ЗаконыНовые Правила регистрации судов – новые проблемы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика